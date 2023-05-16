Общество 16 мая 2023, 22:36 Жительница Артемовска рассказала, как помогала раненому «вагнеровцу» Жительница Артемовска Алла рассказала, как ухаживала за раненым бойцом ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Жительница Артемовска, за который уже много месяцев идут бои, поделилась с РИА «Новости» историей о том, как ухаживала за раненным российским солдатом группы «Вагнер». Алла заявила, что написала бы благодарственное письмо всем бойцам, с кем общалась, если бы знала их имена.

«Я его то за руку подержу, то с ним поговорю. Смотрю, начинает уходить в туманку какую-то, думаю: ну пусть немного отдохнет. Смотрю, где-то витает», — рассказала женщина.

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Алла поддерживала бойца и общалась с ним. В благодарность за помощь «вагнеровец» подарил женщине часы. По словам горожанки, за легкоранеными бойцами также ухаживали местные жители, чтобы помочь медикам.

«Доктора там были. Привезли раненого, посмотрели, обработали, укололи и пошли тяжелого выхаживать, а там же прилеты на входе. Наверху выхаживали тяжелораненых, а я уже внизу с „легкими“ общалась», — рассказала Алла.

Российские военные всегда вежливые, отметила женщина, помогают жителям Артемовска.

«Если бы знала все имена, с кем я общалась (из российских бойцов — прим. ред.), я бы вот такое благодарственное письмо написала», — заключила Алла.

Ситуация в Артемовске остается напряженной, но российская армия продолжает продвигаться вперед. В район боевых действий направили дополнительные силы, под контролем ВСУ остается все меньше домов.