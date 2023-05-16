16 мая 2023, 22:36
Жительница Артемовска рассказала, как помогала раненому «вагнеровцу»
Жительница Артемовска Алла рассказала, как ухаживала за раненым бойцом ЧВК «Вагнер»
Жительница Артемовска, за который уже много месяцев идут бои, поделилась с РИА «Новости» историей о том, как ухаживала за раненным российским солдатом группы «Вагнер». Алла заявила, что написала бы благодарственное письмо всем бойцам, с кем общалась, если бы знала их имена.
«Я его то за руку подержу, то с ним поговорю. Смотрю, начинает уходить в туманку какую-то, думаю: ну пусть немного отдохнет. Смотрю, где-то витает», — рассказала женщина.
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Алла поддерживала бойца и общалась с ним. В благодарность за помощь «вагнеровец» подарил женщине часы. По словам горожанки, за легкоранеными бойцами также ухаживали местные жители, чтобы помочь медикам.
«Доктора там были. Привезли раненого, посмотрели, обработали, укололи и пошли тяжелого выхаживать, а там же прилеты на входе. Наверху выхаживали тяжелораненых, а я уже внизу с „легкими“ общалась», — рассказала Алла.
Российские военные всегда вежливые, отметила женщина, помогают жителям Артемовска.
«Если бы знала все имена, с кем я общалась (из российских бойцов — прим. ред.), я бы вот такое благодарственное письмо написала», — заключила Алла.
Ситуация в Артемовске остается напряженной, но российская армия продолжает продвигаться вперед. В район боевых действий направили дополнительные силы, под контролем ВСУ остается все меньше домов.
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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