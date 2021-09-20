Жительниц Кургана осудили за мошенничество с маткапиталом

В Кургане перед судом предстали местные жительницы, которых обвинили в хищении более 21 миллиона рублей, полученных с помощью сертификатов на материнский капитал. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на сайт областной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что женщины действовали в составе организованной группы. Они заключали фиктивные договора целевых денежных займов на строительство жилья с женщинами, у которых было два ребенка. Затем документация передавалась в Пенсионный Фонд, чтобы возместить долг за счет маткапитала.

Осужденные получили от трех до семи лет колонии общего режима.