Жительниц Кургана обязали выплатить долги за ЖКХ

Компании «Восток» удалось выиграть дело по взысканию многотысячной задолженности за коммунальные услуги. Две местные жительницы, проживавшие в квартире отца, но не платившие по счетам, наконец погасят эту сумму. Об этом рассказал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Заместитель начальника департамента судебной работы с физическими лицами ЭК «Восток» Ольга Храмцова рассказала, что обязательства по оплате жилищно-коммунальных услуг в равной степени накладываются на владельцев, нанимателей и других проживающих граждан.

Подобный случай произошел с другим местным жителем. Мужчина заселил в квартиру свои друзей, которые, по его мнению, должны были оплачивать коммунальные услуги. А те считали, что это обязанность владельца. В суде приняли решение поделить задолженность поровну между участниками спора.