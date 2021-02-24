Жителю Тюмени насчитали 23 тысячи рублей за поездку на такси длиной в 6 км

Житель Тюмени рассказал, что приложение такси насчитало ему 23 тысячи рублей за поездку на расстояние в шесть километров. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на паблик «ВКонтакте».

Уточняется, что цены на такси выросли из-за плохой погоды. В комментариях многие пользователи были также шокированы такими ценами.

«Это куда, в Москву что ли?», — написал один из них.

Специалисты Федеральной антимонопольной службы начали проверку агрегаторов такси. Им предстоит выяснить, насколько обоснованными были изменения цен при ухудшении погоды.

Запросы отправили в «Яндекс.Такси» и «Ситимобил». Отчитаться придется «Везет», «Гетт» и «Максим».

Жалобы в ФАС касались завышенной стоимости услуг такси в Москве и Подмосковья во время сильного снегопада, который обрушился на регион.

По данным департамента транспорта Москвы, стоимость проезда в такси возросла в два-три раза. При этом спрос на услугу снизился на 28%. В ведомстве призвали агрегаторов отказаться от подобной практики. А проверить их действия попросили сразу несколько общественных организаций.