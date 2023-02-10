Общество 10 февраля 2023, 12:31 Жителю Североморска вынесли приговор за уклонение от выплаты алиментов

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Суд признал жителя Североморска виновным в уклонении от выплат по алиментам и приговорил его к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 5% от его зарплаты. Об этом сообщил «Мурманский Вестник» со ссылкой на областную прокуратуру.

По данным Nation News, на протяжении пяти месяцев мужчина уклонялся от уплаты алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей.

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Отмечается, что сумма задолженности за этот период составила 61 тысячу рублей.

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