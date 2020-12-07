Жителю Самары выписали штраф из-за кепки с коноплей

В документе говорится, что поздно вечером 17 сентября житель Айдаров А. Т. находился в сквере имени Куйбышева, «на голове у него была надета бейсболка черного цвета с эмблемой конопли». Для того, чтобы установить, какое растение было изображено, суд привлек эксперта — доцента кафедры экологии Самарского университета. Он признал, что на кепку нанесено «изображение листа конопли посевной, которая является наркотическим растением».

Суд пришел к выводу, что Айдаров нарушил статью КоАП о запрете пропаганды наркотических средств и назначил ему штраф. На заседание мужчина не явился.

В сентябре жительницу Пензы также оштрафовали на четыре тысячи рублей за публикацию изображения конопли. Она выложила в Instagram и «ВКонтакте» фото носков с этим растением. По мнению судьи, девушка «совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства».