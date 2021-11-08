Жителю Салехарда вынесли приговор за мошенничество с документами

В Салехарде вынесли приговор мужчине, который хотел с помощью поддельных документов обмануть судью. Местный житель потребовал вернуть ему компенсацию за якобы потраченные деньги на юриста, написало ИА «Север-Пресс».

По словам представителей прокуратуры, мужчина приложил к документу о незаконном привлечении к административной ответственности бумаги о тратах на помощь юриста. Однако после того, как выяснилось, что документы являются ненастоящими, салехардец отказался от исковых требований.

Мужчину осудили по статье о покушении на мошенничество и назначили ему полтора года исправительных работ с удержанием из заработной платы 5%.