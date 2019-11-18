Жителю Сахалина удалили с лица 1,5-килограммовую опухоль

По данным издания, операция длилась около трех с половиной часов. Хирурги признались, что раньше им не приходилось удалять такие большие новообразования. По их словам, сложность заключалась именно в объеме опухоли, поскольку был риск большой кровопотери.

«Пациент быстро пришел в себя, восстановление идет по плану», — заверили медики.

Мужчина проходит период реабилитации. Его ожидает еще одна операция. Ему должны удалить опухоль меньшего размера на подбородке.