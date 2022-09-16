Жителю Петербурга вынесли наказание за избиение супруги | 360°

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Жителю Петербурга вынесли наказание за избиение супруги

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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга назначил три года условного срока мужчине, который на фоне ревности избил свою супругу. Об этом написал «Патрульный Петербурга» со ссылкой на правоохранителей.

Как узнало следствие, инцидент произошел в ноябре 2021 года в квартире на улице Руднева. Мужчина, приревновав свою жену, ударил ее в нос, а затем начал бить по ребрам.

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В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд смягчил ему срок, приняв во внимание измену его супруги, а также несовершеннолетнего ребенка.

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Санкт-Петербург

Избиения

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