Жителю Петербурга вынесли наказание за избиение супруги | 360°

Общество 16 сентября 2022, 13:20 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Жителю Петербурга вынесли наказание за избиение супруги

Читать 360tv в

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга назначил три года условного срока мужчине, который на фоне ревности избил свою супругу. Об этом написал «Патрульный Петербурга» со ссылкой на правоохранителей.

Как узнало следствие, инцидент произошел в ноябре 2021 года в квартире на улице Руднева. Мужчина, приревновав свою жену, ударил ее в нос, а затем начал бить по ребрам.

Реклама

В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд смягчил ему срок, приняв во внимание измену его супруги, а также несовершеннолетнего ребенка.

Реклама

0 0 0 0 0 0