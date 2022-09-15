Петербуржец получил условный срок за попытку сбыта табака для кальяна | 360°

Все новости

Деньги

15 сентября 2022, 13:39

Россия уличила ООН в неисполнении продовольственного меморандума

Мир

15 сентября 2022, 13:38

Американские производители заявили, что не смогут увеличить поставки сланцевого газа в ЕС

Реклама

Подмосковье

15 сентября 2022, 13:37

Больше 2 тысяч вещей забыли пассажиры в подмосковных автобусах с начала года

Власть

15 сентября 2022, 13:36

Россия призвала удержать Украину от расправы над мирными жителями

Важное

15 сентября 2022, 13:33

ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту — глава ЛНР

Общество

15 сентября 2022, 13:31

Российские спасатели организовали акцию «Помощь пожарным Донбасса»

Происшествия

15 сентября 2022, 13:30

Полиция задержала пенсионера, подозреваемого в убийстве жены в Новой Москве

Мир

15 сентября 2022, 13:26

Турция по-прежнему принимает карты «Мир». Но проблемы все же есть

Подмосковье

15 сентября 2022, 13:23

Госжилинспекция определила самые редкие заявки жителей Подмосковья в 2022 году

Общество

15 сентября 2022, 12:46

Петербуржец получил условный срок за попытку сбыта табака для кальяна

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге вынесли наказание мужчине, который хранил у себя на складе табак для кальяна на общую сумму в 1,7 миллиона рублей. Об этом написали «Невские новости».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга, мужчина приобрел табак для кальяна производства России, ОАЭ, США, Турции и Иордании, и хранил его на Садовой улице с целью дальнейшего сбыта.

Реклама

На мужчину завели уголовное дело по статье «Приобретение, хранение в целях сбыта продукции без маркировки в особо крупном размере». Суд приговорил его к двум годам условного срока с испытательным сроком в полтора года.

Реклама

Санкт-Петербург

Суд

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама