Петербуржец получил условный срок за попытку сбыта табака для кальяна | 360°

Общество 15 сентября 2022, 12:46 Поделиться Telegram

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Viber Петербуржец получил условный срок за попытку сбыта табака для кальяна

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге вынесли наказание мужчине, который хранил у себя на складе табак для кальяна на общую сумму в 1,7 миллиона рублей. Об этом написали «Невские новости».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга, мужчина приобрел табак для кальяна производства России, ОАЭ, США, Турции и Иордании, и хранил его на Садовой улице с целью дальнейшего сбыта.

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На мужчину завели уголовное дело по статье «Приобретение, хранение в целях сбыта продукции без маркировки в особо крупном размере». Суд приговорил его к двум годам условного срока с испытательным сроком в полтора года.

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