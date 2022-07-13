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    13 июля 2022, 14:12

    Жителю Ноябрьска вынесли наказание за расстрел автопогрузчика

    Оксана Лавнюженко

    В Ноябрьске местному жителю вынесли наказание за расстрел из охотничьего ружья автопогрузчика. Об этом написал «Ямал-Медиа».

    По информации правоохранителей, инцидент произошел в апреле этого года. Мужчина, находясь в нетрезвом виде, совершил несколько выстрелов по работавшей под окнами дома спецтехнике. Выстрелы попали в окно автопогрузчика, однако водитель чудом остался жив.

    Нарушителя порядка приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.