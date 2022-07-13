Жителю Ноябрьска вынесли наказание за расстрел автопогрузчика

В Ноябрьске местному жителю вынесли наказание за расстрел из охотничьего ружья автопогрузчика. Об этом написал «Ямал-Медиа».

По информации правоохранителей, инцидент произошел в апреле этого года. Мужчина, находясь в нетрезвом виде, совершил несколько выстрелов по работавшей под окнами дома спецтехнике. Выстрелы попали в окно автопогрузчика, однако водитель чудом остался жив.

Нарушителя порядка приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.