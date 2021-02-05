Жителю Нижнего Новгорода дали 9 лет за госизмену

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. После он также будет ограничен в свободе сроком на один год. Приговор пока не вступил в силу, он обжалуется осужденным, написал сайт RT.

Валуев признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, заявил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Алексея Валуева арестовали в середине октября 2019 года. Россиянина обвинили в совершении преступления по статье «Государственная измена». Делу присвоен гриф «секретно», все судебные заседания проходили в закрытом режиме.