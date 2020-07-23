Жителю Калининграда посреди ночи вынесли дверь из-за подозрения в оскорблении полиции. Видео

Силовики провели обыски по уголовному делу в квартирах подозреваемого и двух свидетелей. Они искали видеозаписи, опубликованные в Сети, на них зафиксирован момент совершения преступления. В итоге правоохранители изъяли цифровые носители информации.

По словам владельца квартиры, они перепутали его с другим администратором местного паблика. Однако в СК информацию эту опровергли.

«В связи с появившимися сведениями о том, что один из обысков проведен ошибочно, следуправление считает необходимым опровергнуть данную информацию и сообщить, что обыск проведен у надлежащего лица. Законность обыска проверена судом, следственное действие признано законным и обоснованным», — говорится в сообщении.

Житель Калининграда Анатолий ранее рассказал, что около 10 дней назад в 02:00 силовики выпилили и выломали дверь в его квартиру. Тогда к нему подъехали люди, которые представились полицейскими. Они постучали в дверь и потребовали впустить их для проведения обыска. После этого владелец жилплощади сразу же услышал звук бензопилы. Неизвестные начали выпиливать дверь. Мужчина заявил, что после этого на него выбежал человек, на форме которого виднелись знаки отличия подразделения «Гром». При обыске из квартиры изъяли компьютеры и видеокамеру.

По версии следствия, 23 июня 50-летний житель Калининграда и его друзья устроили скандал в магазине. Конфликт произошел из-за отказа продавца обслуживать компанию без медицинских масок. После мужчина нецензурно высказался в адрес полицейского, прибывшего на вызов. Его приятели сняли происходящее на видео. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого правоохранители провели серию обысков.