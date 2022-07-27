Жителю ЯНАО вынесли приговор за пьяную езду

В городе Муравленко полиция задержала 24-летнего мужчину, который управлял транспортным средством в нетрезвом виде. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу ОМВД по Ямалу.

Во время проверки правоохранители выяснили, что нарушитель правил дорожного движения ранее уже был судим за подобное преступление. У мужчины изъяли автомобиль, а также завели на него уголовное дело.

Позже ямалец, оказавшись в здании полиции, спровоцировал конфликт и угрожал убить знакомую женщину. Мужчину осудили по двум уголовным статьям. Ближайшие полтора года он проведет в тюрьме.