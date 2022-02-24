Жителю Екатеринбурга присудили 9 лет тюрьмы за распространение наркотиков

Мужчине из Екатеринбурга, пытавшегося сбыть два килограмма мефедрона в Ивановской области, вынесли наказание. Суд назначил ему девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, написал «Царьград».

По данным следствия, в августе 2021 года мужчина устроился курьером в интернет-магазин по продаже наркотиков. Благодаря полученным координатам он отыскал тайник с двумя килограммами мефедрона на территории Коляновского сельского поселения и собирался сбывать товар через закладки.

Вскоре мужчину вместе с наркотическими веществами задержали сотрудники регионального УФСБ. На него завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Помимо тюремного заключения несостоявшемуся наркоторговцу придется выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.