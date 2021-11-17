Жителю Екатеринбурга присудили 5 лет колонии за поджог дома

В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, который был признан виновным в поджоге дома своего отчима. Помимо поджога, злоумышленника обвинили в мошеннических схемах по приобретению имущества. Об этом сообщило издание E1.RU.

По информации правоохранителей, мужчина длительное время работал на организацию своего отчима. В надежде заработать денег, он сдал один из дорогостоящих земельных участков в аренду. Полученные за эту операцию 110 миллионов рублей обвиняемый перевел на свою фирму, написало ИА Nation News.

Помимо мошеннических схем с деньгами, мужчина отстроил себе две квартиры за счет компании отчима, а напоследок поджег ему коттедж.

Учитывая предъявленные доказательства, суд пригововил екатеринбуржца к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.