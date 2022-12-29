Общество 29 декабря 2022, 14:33 Жителю Челябинской области вынесли наказание за незаконную ловлю рыбы

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В Челябинской области суд вынес наказание 29-летнему жителю Брединского района, который незаконно ловил рыбу в реке природного заповедника. Об этом написал URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Летом этого года мужчина установил четыре сети на реке Берсаут, находящейся на территории Брединского природного биологического заказника.

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Во время незаконной ловли он поймал 43 рыбы, среди которой есть карась, линь, окунь и плотва. Своими действиями мужчина причинил ущерб государству на сумму более 30 тысяч рублей.

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Браконьеру вынесли наказание в виде 250 часов обязательных работ.