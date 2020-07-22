Жителям затопленного уральского города дали свет

В Нижних Сергах восстановили подачу электроэнергии. Из-за паводка в уральском городе случился настоящий потоп. Центры питания в зоне подтопления пришлось обесточить, оставив без света свыше 6,2 тысячи человек.

Сейчас спасатели расчищают улицы и русло реки Заставки от мусора, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Электроснабжение в городе Нижние Серги восстановлено. <…> Вывезено 106 самосвалов, общим объемом 1555 кубометров мусора», — уточнили в ведомстве.

Специалисты откачивают воду из подвалов частных жилых домов и с придомовых территорий. К утру среды им удалось откачать 1300 кубических метров воды. В ликвидации паводка принимают участие более 430 человек и почти 70 единиц техники.

Районные власти вместе со спасателями организовали местным жителям доставку бутилированной воды и продуктов. Для горожан открыли «горячую линию» для обращений о помощи. В зоне ЧС работают психологи МЧС.

Пострадавшим из-за паводка горожанам планируют выплатить компенсацию. Для этого сейчас ведется оценка нанесенного людям ущерба. Президент Владимир Путин отправил в регион министра МЧС Евгения Зиничева.

Обильные осадки и резкое повышение уровня воды в местных реках привели в Нижних Сергах к подтоплениям. Водой смыло четыре моста и три жилых дома, залило еще более 60 жилых построек. Электричества не было более чем у 6,2 тысячи местных жителей.