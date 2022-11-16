Общество 16 ноября 2022, 11:09 Жителям загородных домов посоветовали не держать собак на цепи

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с РИАМО рассказал, почему жителям загородных домов не стоит держать собак на цепи.

По словам эксперта, собакам-охранникам будет комфортнее находиться в вольере.

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«Содержание собаки на цепи чревато не только проблемами со здоровьем животного, но и проблемами с поведением», — добавил Голубев.

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Любой собаке, по его словам, также необходимо внимание и прогулки. Если же ее посадить на цепь, то рано или поздно у четвероногого возникнут проблемы с суставами, мышцами и позвоночником.

Кроме того, собаки, которые все время привязаны к цепи, имеют плохой обмен веществ и проблемы с сердцем. Многие из них часто травмируются.