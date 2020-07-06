Жителям Забайкалья больше не нужны цифровые пропуска

В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, которые действовали в регионе с начала мая. Их ввели для борьбы с распространением коронавируса.

Власти Забайкалья объявили о постепенном снятии ограничительных мер, поскольку динамика по новым подтвержденным случаям COVID-19 была положительной в течение нескольких недель. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

«В Забайкалье отменено действие цифровых пропусков», — говорится в сообщении. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал соответствующее постановление 3 июля.

После введения в регионе электронных пропусков оформлять их обязали всех жителей Забайкалья. Это нужно было делать при походе в магазин или поездке на личном автомобиле. Тем, кто работал, пропуск оформляли на работе.

На утро 6 июля в Забайкалье подтвердили 3441 случая коронавируса. За последние сутки медики выявили 42 пациентов с COVID-19. Врачи помогли 2329 инфицированным, 43 человека скончались.

Масочный режим в Забайкальском крае сохраняется, как и в других регионах, тоже перешедших на режим снятия ограничений.