Общество 04 мая 2023, 14:15 Жителям Всеволожска рассказали, как будет выглядеть памятник Николаю Гумилеву Ирина Гуреева-Дорошенко: я предложила рядом с памятником создать уютное пространство

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Председатель комиссии по культуре, сохранению культурно-исторического, духовного наследия Общественной палаты Всеволожского района Ленинградской области Ирина Гуреева-Дорошенко в разговоре с «Петербургским дневником» рассказала о концепции памятника поэту Николаю Гумилеву.

Бронзовую фигуру предлагается установить на аллее, расположенной на Межевой улице. Как отметила Гуреева-Дорошенко, проект уже одобрил городской совет депутатов.

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«Я предложила также создать вокруг памятника городское пространство, посвященное поэтам Серебряного века. На торцах домов, расположенных вокруг школы, хотелось бы разместить сюжеты из жизни, портреты, стихи и цитаты таких поэтов, как Александр Блок, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Сергей Есенин», — добавила она.

Во время прогулки по кварталу школьники смогут погрузиться в поэзию Серебряного века. Таким образом, унылый квартал преобразится в уютное городское пространство.