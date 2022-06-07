Жителям Волгоградской области присудили 18 лет тюрьмы на двоих за урожай конопли

В Иловлинском районе Волгоградской области суд вынес приговор двум местным жителям, которые вырастили в теплице 170 килограммов конопли. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

По данным правоохранителей, обвиняемые хотели сбыть урожай оптовому покупателю.

«Суд, с учетом установленных обстоятельств, характера и степени фактического участия каждого из подсудимых в его совершении, значения этого участия для достижения цели преступления, признал Кима Д. Ю. и Шовхалова А.А. виновными в совершении преступления <…> и назначил наказание в виде лишения свободы на срок девять лет шесть месяцев и девять лет соответственно», — говорится в сообщении Иловлинского районного суда Волгоградской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.