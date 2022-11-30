Общество 30 ноября 2022, 17:17 Жителям Владимирской области рассказали о погоде на Новый год

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Минусовых температур в новогоднюю ночь жителям Владимирской области ожидать не стоит. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой сайт «Gismeteo».

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Отмечается, что на Новый год во Владимирской области может пойти мокрый снег, однако столбик термометров в первых числах января не опустится ниже нуля. С конца декабря по начало января в регионе будут наблюдаться сильные перепады температур. Так, например, температура воздуха будет колебаться от -5 до +1 градуса.

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