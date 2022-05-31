Жителям Владимирской области посоветовали ходить в театры вместо кино

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев в ходе пресс-конференции заявил, что решение проблемы с кинотеатрами в регионе не является первоочередным вопросом. Об этом написал «Царьград».

Кинотеатр «Художественный» закрыт уже 10 лет, а часть комплекса «Руськино» владелец недавно выставил на продажу. Программ по поддержке киноиндустрии в регионе нет, а она сейчас переживает не лучшие времена из-за отмены показа зарубежных фильмов.

«Не знаю, насколько это первоочередной вопрос… У нас на драмтеатр только миллиард рублей нужен», — сказал Авдеев.

Речь идет о восстановлении Владимирского театра драмы, который сгорел в 2020 году.

«Мы театр отремонтируем. В театр ходить будем», — добавил врио губернатора.