Общество 18 сентября 2023, 16:17 Жителям Владимирской области пообещали потепление до +25 градусов

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Во Владимирскую область на этой неделе придет бабье лето. Столбики термометров покажут до +25 градусов. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на сообщения синоптиков.

Во вторник, 19 сентября, воздух прогреется до +20 градусов. К концу недели специалисты обещают до +25 градусов. Ночью температура опустится до +3.

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В выходные дни жителям региона обещают сухую, теплую и безветренную погоду.