Жителям Урала пообещали бабье лето

Бабье лето придет на Урал в начале сентября. Об этом Ura.ru рассказал метеоролог Александр Шувалов.

Уже 1 сентября температура воздуха начнет повышаться. Сначала потеплеет в Башкирии, потом тепло придет и в Пермский край и Свердловскую область. В Екатеринбурге и Кургане потеплеет 2 сентября. В Тюмени 3 сентября будет около +25 градусов, после нее на очереди Новосибирск.

«Просто на европейскую территорию России обрушивается холод, который выталкивает с юга тепло на Урал. Всплеск тепла будет очень хороший, очень яркий и должен после вот этих чуть-чуть промозглых дней порадовать жителей Урала», — сказал Шувалов.