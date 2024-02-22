22 февраля 2024, 15:51
Жителям Удмуртии пообещали солнечные выходные
Пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии сообщила гражданам о теплой погоде, которая установится в регионе в ближайшие выходные. Солнце появится на большей части республики, за исключением северных регионов, написал сайт udm-info.ru.
В ночные часы столбики термометров будут показывать -18… -23 градуса. Днем воздух прогреется до -6… -12 градусов. В понедельник, 26 февраля, ожидается потепление до -3… -8 градусов. Осадков не прогнозируется.
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Синоптики отметили, что на следующей неделе характер погоды не изменится.
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