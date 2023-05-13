Общество 13 мая 2023, 05:07 Жителям Центральной России пообещали потепление на выходных Вильфанд: в Центральной России потеплеет до +23 градусов на выходных РИА «Новости»

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Центральной России на выходных потеплеет до +23 градусов. Это на два градуса выше климатической нормы для северных регионов ЦФО и около нормы для Черноземья, сообщило РИА «Новости».

«Уже завтра в Москве и сопредельных областях температура будет вполне комфортная. Во-первых, ночью от +6 до +10 градусов, во-вторых, днем — +20…+22, даже до +23 градусов», — рассказал метеоролог.

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В воскресенье днем температура в ЦФО понизится до +17…+19 градусов. Осадков не ожидается.

На юге, отметил Вильфанд, температуры ниже многолетних значений на пару градусов. Такая погода сохранится в субботу и воскресенье, а также в последующие дни. В Краснодарском крае и Ставрополье температура будет такая же, как в Москве.

Ранее косметолог Яна Бондарева рассказала, что значительное потепление может представлять опасность для кожи. Меньше воздействию солнечных лучей подвержены люди со смуглой кожей и темными волосами.