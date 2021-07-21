Жителям Центральной России пообещали «пижамные ночи»

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, когда в Центральную Россию вернется жара. Интервью со специалистом опубликовала радиостанция Sputnik.

По словам метеоролога, эта неделя пройдет спокойно и комфортно. Несмотря на то, что жители сумели адаптироваться к теплым ночам, придется возвращаться к обыденной реальности. Теперь ночи будут прохладные или даже «пижамные», поскольку потребуется теплый вариант одежды.

Специалист добавил, что к следующим выходным температура воздуха начнет повышаться. Не исключено, что столбик термометра снова покажет 30 градусов. Однако как долго такая погода простоит, неизвестно. Кто-то из метеорологов полагает, что жара будет длиться еще неделю, кто-то прогнозирует, что дольше. К высокой температуре могут добавиться дожди и грозы, заключил эксперт.