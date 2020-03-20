Жителям Центральной России пообещали морозные и снежные выходные

В выходные в Центральную Россию вернется зима. Жителей сразу нескольких регионов ждут похолодание до минус 9 градусов ночью, снег и гололедица. Об этом сообщили региональные Центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В Орловской области к воскресенью похолодает до -1 днем, -3 ночью, порывы ветра будут до 20 метров в секунду, сказала ТАСС дежурный синоптик орловского гидрометцентра. Однако он отметил, что это классические температурные качели, которые приводят к образованию гололеда и гололедицы на дорогах.

В выходные дни в Курской и Белгородской областях синоптики прогнозируют похолодание с 8 до 1-3 градусов тепла днем, и до -3 ночью. Также в регионах ожидаются небольшие дожди, и возможен снег. В Тульской области 22 марта преимущественно без осадков, но на дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем опустится до -5 градусов, а ночью до -3-8.

Похолодание и небольшой снег ожидаются на предстоящих выходных в Воронежской, Липецкой, Тамбовской и Ивановской областях. Так, в субботу ночью без осадков, температура от нуля до 1 градуса мороза, днем дождливо, термометр покажет до +9 градусов. Но в воскресенье ночь до 1-4 градуса мороза, возможен снег. Днем температура повысится до +2 градусов, но возможен небольшой кратковременный дождь. В Костромской области ночью будет -6, днем станет теплее — до -3.

Во Владимирской области в ночь на субботу пройдет небольшой снег, ночью заморозки до 7 градусов, днем воздух прогреется до +3. В воскресенье без осадков. В Рязанской и Калужской областях ожидается гололед и снег. В Ярославской области ночные заморозки до -9 градусов, днем воздух прогреется до +2, возможна гололедица на дорогах.

Похолодание в Тверской области начнется уже с вечера 20 марта, в ночь на субботу ожидается до минус 3-8 градусов, в ночь с 21 на 22 марта — до -12 градусов, днем температура повысится до -5 градусов.

В Брянской области в ночь на воскресенье похолодает до -1 градуса. Днем воздух 21 и 22 марта будет прогреваться до +5-8 градусов. В Смоленской области ночью температура будет на уровне -5-7 градусов, днем потеплеет до -1 градуса.