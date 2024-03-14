Общество 14 марта 2024, 16:37 Жителям Центральной части России пообещали теплые выходные

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В ближайшие выходные в Московском регионе ожидается температура с превышением климатических норм. Об этом RT сообщил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

В субботу, 16 марта, воздух прогреется до +3… +8 градусов. В воскресенье температура поднимется до +10 градусов. Ильин добавил, что в целом в Центральном федеральном округе столбики термометров будут показывать от +5 до +10 градусов.

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«На севере осадков будет побольше, сильные осадки в субботу пройдут на севере Вологодской области, в Архангельской области, в Карелии, местами в Ленинградской области», — добавил специалист.