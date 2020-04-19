Жителям Татарстана запретили ходить по магазинам без масок

Жителям Татарстана запретили заходить в магазины и пользоваться общественным транспортом без масок или респираторов. Ограничение начнет действовать с 20 апреля.

Согласно изменениям в действующее постановление по мерам борьбы с коронавирусом в регионе, при походе в магазин или во время поездки на транспорте, каждый житель региона обязан надеть маску или респиратор. Новое ограничение вступит в силу 20 апреля.

Изменения в постановление опубликовал сайт правительства республики. В документе говорится, что ограничения отменят, когда санитарно-эпидемиологическая обстановка улучшится.

В Татарстане с 30 марта действует режим строгой самоизоляции. Как и во многих других регионах России, жителям республики нельзя выходить на улицу без уважительной причины. Покинуть дом можно только со специальным пропуском. Всего в Татарстане выявили 160 случаев заражения 2019-nCoV. Вылечились 25 человек. Ранее власти республики решили ограничить выдачу пропусков, так как люди стали оформлять их для прогулок.

Всего в России уханьский вирус подхватили 36 793 человека.От COVID-19 умерли 313 инфицированных.