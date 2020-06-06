Жителям Татарстана разрешили гулять без масок и перчаток

Жителей Татарстана освободили от обязанности ходить в масках и перчатках на улице. Но внутри помещений, например в магазинах, средства защиты все равно понадобятся.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об отмене некоторых ограничений. Маски и перчатки теперь будут необязательны, за исключением объектов розничной торговли и транспорта, включая такси. Эта мера будет действовать с 8 июня.

Кроме того, с 8 июня магазинам разрешат работать круглосуточно. С понедельника же санаториям разрешат принимать и размещать гостей при условии предварительного уведомления Роспотребнадзора. Детские лагеря пока решили оставить закрытыми.

С 11 июня кафе и ресторанам разрешат принимать гостей на летних террасах и верандах при условии, что столы будут находиться на дистанции в 1,5 метра.

С 15 июня МФЦ в Татарстане будут принимать посетителей без предварительной записи. Зато там вводится ограничение по числу людей, которые одномоментно могут находиться в секторе информирования и ожидания: один человек на четыре квадратных метра.

В Татарстане с начала эпидемии выявили больше 3,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Погибли 10 человек. С 5 июня в республике работают фитнес-центры, бассейны и храмы.