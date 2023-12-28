28 декабря 2023, 16:57
Жителям Татарстана пообещали потепление в последние дни декабря
В четверг, 28 декабря, в Татарстане установится облачная погода. Скорость ветра достигнет 5-10 метров в секунду. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на местное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В пятницу, 29 декабря, в регионе ожидается небольшой снег. В субботу, 30 декабря, в ночное время суток столбики термометров опустятся до -6... -11 градусов.
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В дневное время в Татарстане ожидаются мокрый снег и метели. Воздух прогреется до +1 градуса. Данных о погоде на 31 декабря пока нет.
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