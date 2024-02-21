Общество 21 февраля 2024, 19:08 Жителям Свердловской области пообещали потепление к концу недели

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Сильные морозы в Свердловской области сменятся потеплением уже к концу текущей недели. Об этом изданию URA.RU сообщила главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

Начиная с 25 февраля, столбики термометров приблизятся к отметке в ноль градусов.

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«Столбик термометра днем покажет -4…-3 градуса, ночью — -13…-8 градусов», — процитировал RT Шепоренко.

Температура воздуха в последние пять дней февраля в регионе и вовсе повысится до плюсовых отметок, добавила синоптик.