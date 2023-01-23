23 января 2023, 17:11
Жителям Свердловской области пообещали оттепель
По данным Уралгидрометцентра, мороз и ветер в Свердловской области вскоре сменятся очередной оттепелью. Об этом написал сайт tagilcity.ru.
Столбики термометров опустятся до отметок -4, -9 градусов. Ожидается западный ветер до девяти метров в секунду, сообщил RT.
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По словам метеоролога Алексея Пулина, резкое похолодание в регионе было связано с циклоном, пришедшим с Карского моря.
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