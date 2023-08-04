04 августа 2023, 18:15
Жителям столицы рассказали о мероприятиях на Московском урбанфоруме в «Лужниках» на выходных
Йога, большая рыбалка и концерт пройдут в выходные на Московском урбанфоруме в «Лужниках»
В выходные для посетителей Московского урбанистического форума в «Лужниках» подготовили насыщенную программу. Подробнее о ней рассказали в пресс-службе столичной мэрии.
Для посетителей форума на территории спортивного комплекса состоится премьера аудиовизуального перформанса, пройдет стендап-концерт, а также турниры по шахматам и шашкам, занятия по йоге и растяжке и многое другое.
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В субботу, 5 августа, гостям предложат экскурсию «Московская реставрация». Вечером на сцену выйдет группа Uma2rman и дуэт RASA, авторы популярного хита «Под фонарем». Затем начнется ночная дискотека, где DJ Groove, Fonarev и Nils представят свои сеты. Также прозвучат хиты группы «Мираж» в исполнении Маргариты Суханкиной и выступит группа «Кар-Мэн».
В воскресенье, 6 августа, пройдет экскаватор-шоу, где машинисты продемонстрируют необычные способы использования ковша — закрытие спичечных коробок и нарезку фруктов.
В шатре «Траектория роста» организуют интересные мастер-классы и лекции о современных профессиях. Эти активности будут доступны для детей и взрослых и помогут расширить знания о возможностях современного рынка труда.
А на причале Лужники — Центральный весь уик-энд будет идти масштабная рыбалка, в которой смогут поучаствовать посетители форума. Кроме того, организаторы подготовили три кулинарных поединка.
А в парке «Зарядье» на Московском урбанфоруме проведут тренировки звезды фигурного катания. Среди них — Алина Загитова, Александра Трусова и Камила Валиева.
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