11 июля 2023, 12:30
Жителям столицы рассказали, что покажут на Московском урбанистическом форуме
Ракова: Московский урбанистический форум покажет последние достижения в здравоохранении
Гостиный Двор станет одной из площадок Московского урбанистического форума с 1 августа по 10 сентября. На нем презентуют последние достижения в здравоохранении, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
О том, как преобразилась социальная сфера и какие изменения помогут сделать ее еще более заботящейся о каждом жителе, мы расскажем на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе. С 1 августа по 10 сентября он станет презентационной площадкой технологий и инноваций в здравоохранении, образовании, социальной защите и других отраслях социальной сферы.
Анастасия Ракова
заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития
На форуме создадут интерактивное выставочное пространство, где гости узнают о последних тенденциях в сфере здоровья. Они смогут посетить капсулу профессий, офис управления карьерой и узнать о новых метанавыках, которые позволят человеку развиваться в будущем.
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Одна из площадок будет посвящена симулятору старения, где посетители поймут, с какими трудностями сталкиваются люди в преклонном возрасте и как помочь сохранить им качество жизни и активность. Также будет открыт музей вредных привычек, где пройдут лекции от ведущих спикеров и открытые концерты.
Кроме того, три главных мероприятия Московского урбанистического форума также пройдут в Гостином Дворе: конгресс Urban Health, Всероссийский форум среднего профессионального образования и V форум социальных инноваций регионов.
На конгрессе Urban Health 2 и 3 августа представители власти, врачи, предприниматели, архитекторы и жители Москвы расскажут о том, как здоровая городская среда улучшает качество жизни и продлевает ее.
Всероссийский форум среднего профессионального образования пройдет 17-18 августа и соберет экспертов для обсуждения роли среднего профессионального образования в развитии экономики страны, демонстрации эффективных практик регионов и обсуждения современных требований к педагогам и наставникам.
Юбилейный форум социальных инноваций регионов состоится с 5 по 8 сентября и станет важной дискуссионной площадкой, определяющей будущее развитие социальной сферы в стране.
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Москва 2023
Анастасия Ракова
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