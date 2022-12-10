Общество 10 декабря 2022, 19:02 Жителям Севастополя объяснили природу громких звуков в городе Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что громкие звуки в городе связаны с учениями РИА «Новости»

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Громкие звуки в Севастополе, замеченные горожанами, связаны с проводимыми военными учениями на полигоне. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Вижу сообщения о громких звуках. Идут стрельбы, учения на полигонах. Всем хорошего вечера», — написал он.

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Развожаев часто сообщает жителям Севастополя о действиях военнослужащих, если они требуют дополнительных разъяснений.

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Утром 8 декабря губернатор отмечал, что системы противовоздушной обороны корабля Черноморского флота ликвидировали неизвестный беспилотный летательный аппарат в акватории Черного моря. Он отметил четкость и слаженность ВС РФ, с которой они сделали свою работу.

В ночь на 6 декабря силы ПВО сбили два украинских беспилотника. Развожаев отметил, что жители города даже не услышали работу оборонных систем.

В Севастополе до 12 декабря действует «желтый» уровень террористической опасности. Особый режим ввели летом, после падения оснащенного взрывчаткой украинского дрона в крышу штаба Черноморского флота.