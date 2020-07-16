Жителям села под Челябинском привезли питьевую воду в ассенизаторской машине. Видео

Жители села Печенкино в Челябинской области получили вместо питьевой воды мутную жижу из ассенизаторской машины. Так администрация решила помочь населению, страдающему от жары.

Видео, на котором грязная мутная вода льется в ведра сельчан, опубликовали сами жители Печенкино. Они же пожаловались на ситуацию главе администрации.

Из-за сильнейшей жары в Челябинской области в некоторых поселениях администрация ограничила поступление воды, установив специальный график. Под него попало и село Печенкино. Так, например, с 11:00 до 17:00 администрация снижает давление на водонапорной станции до 1,0 Атм.

После публикации в социальных сетах видео с ассенизаторской машиной в официальной группе ВКонтакте администрации Еткульского муниципального района, к которому относится и село Печенкино, появилась запись о том, что эта вода не питьевая, а техническая. Ее взяли из озера Еткуль, и жители могут использовать воду для полива огородов.

«Забор питьевой воды может быть осуществлен жителями из централизованной системы водоснабжения, для этих целей организовано восемь временных водоразборных колонок», — говорится в сообщении администрации района.

В июле температура воздуха в некоторых населенных пунктах Челябинской области поднималась до 39 градусов.