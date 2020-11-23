Жителям Санкт-Петербурга показали будущую главную новогоднюю елку

Отмечается, что выбор елки длился около месяца. Специалисты Городского центра размещения рекламы совершили около 10 выездов по всему региону. Дерево нашлось в лесу в районе деревни Хиттолово. Его высота составляет 30 метров, для установки на Дворцовой площади елку подпилят.

В нынешнем году елку украсят в винтажном стиле. Дизайн призван напоминать петербуржцам о традиционных елках времен СССР. Украшать дерево будут круглые сутки в течение двух недель.

В город елка отправится приблизительно 7 декабря. В центре Петербурга она проведет около месяца.