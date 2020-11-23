Жителям Санкт-Петербурга показали будущую главную новогоднюю елку
Главную новогоднюю елку Санкт-Петербурга привезут из Всеволожского района Ленинградской области. «Петербургский дневник» показал горожанам праздничное дерево.
Отмечается, что выбор елки длился около месяца. Специалисты Городского центра размещения рекламы совершили около 10 выездов по всему региону. Дерево нашлось в лесу в районе деревни Хиттолово. Его высота составляет 30 метров, для установки на Дворцовой площади елку подпилят.
В нынешнем году елку украсят в винтажном стиле. Дизайн призван напоминать петербуржцам о традиционных елках времен СССР. Украшать дерево будут круглые сутки в течение двух недель.
В город елка отправится приблизительно 7 декабря. В центре Петербурга она проведет около месяца.