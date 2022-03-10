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    10 марта 2022, 12:48

    Жителям России порекомендовали скопировать данные из облаков iCloud и Google

    Артур Блянихов

    Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков рассказал РЕН ТВ, что стоит сохранить свои данные, которые находятся в облачных хранилищах Google и iCloud, поскольку вероятны проблемы с оплатой этих сервисов.

    Специалист предупредил, что с облаком пользователей может произойти что-то нехорошее, если они не смогут продлить свои подписки в iCloud.

    «Лучше всего защитить свои данные. А еще лучше скачать их из облачных хранилищ Google и Apple iCloud. Ведь как долго могут продлиться эти проблемы, связанные с отсутствием возможности оплатить сервисы, — достаточно большой вопрос», — цитирует Зыкова ИА НСН.

    Он заметил, что лучше все переносить данные на отечественные сервисы, среди которых «Облако Mail.ru» и «Яндекс.Диск».