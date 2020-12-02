Жителям России объяснили плюсы и минусы услуги автоплатежа

Отмечается, что благодаря автоплатежу можно сэкономить время. Если выставить правильные настройки, не придется отвлекаться на оплату счетов. Помимо прочего, подключение этой услуги избавит клиента от неприятных сюрпризов в виде отключения интернета или сотовой связи. Кроме этого, опция позволит платить меньше. Многие компании дают скидки своим абонентам при условии подключения автоплатежа и предоставляют дополнительные бонусные баллы.

В числе минусов такой функции — эффект незаметности. Человек может забыть, за что он вообще платит. Может получиться так, что средства будут списываться за услугу, которая давно не нужна. Неправильное подключение может привести к тому, что деньги будут списываться в неудобный день или в неверном размере. В результате пользователь обнаружит, что задолжал компании или наоборот переплатил ей.

Также есть риск мошенничества, если устройство поймало вирус. К автоплатежу необходимо подходить внимательно. Время от времени нужно проверять, какая сумма и за что списывается.