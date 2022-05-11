Жителям России и Южной Осетии разрешат оформлять двойное гражданство

Россияне и жители Южной Осетии смогут иметь двойное гражданство. Соглашение об этом Госдума может ратифицировать уже 17 мая. Информацию подтвердили в профильном комитете ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

«Да, такой законопроект о двойном гражданстве находится в повестке Госдумы. Надеюсь, что он будет одобрен всеми фракциями. Это, безусловно, будет способствовать дальнейшему сближению наших стран», — привели «Известия» слова главы комитета Леонида Калашникова.

В марте 2022 года президент Владимир Путин внес документ на рассмотрение в Госдуму. Согласно проекту соглашения, жители обеих стран смогут оформить второе гражданство без отказа от первого. Подать заявление на получение паспорта в упрощенном порядке сможет любой совершеннолетний житель страны. Дети до 14 лет будут получать одинаковое с родителями гражданство.

Обладатели двойного гражданства получат право на образование, медицинскую помощь и социальное обеспечение по законом той страны, в которой они постоянно проживают. Соглашение начнет действовать с момента обмена ратификационными грамотами.