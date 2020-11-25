Жителям РФ объяснили, как защититься от спам-звонков

Отмечается, что лучше не брать трубку, когда звонок поступает с незнакомого номера. Прежде чем отвечать, лучше проверить номер в интернете или через специальные программы. Как правило номера спамеров не хранятся в тайне и есть в Сети. Нужно просто набрать в поисковике фразу «Кто звонил» и прописать цифры.

Если человек уже ответил на вызов, то его будут стараться разными способами привлечь и побуждать к продолжению разговора. В этом случае рекомендуется закончить беседу как можно раньше. Можно сослаться на занятость, попросить перезвонить, а после заблокировать номер. Такая функция доступна в настройках любого телефона.

Ни в коем случае нельзя принимать предложения спамеров. Мошенники нередко представляются от имени крупной известной организации. Если быть слишком доверчивым, можно потерять деньги со своего счета.