Жителям районов Северное и Южное Бутово в Москве рассказали о масштабном развитии территории

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабном развитии районов Южное и Северное Бутово. По словам градоначальника, в ближайшее время эта территория заметно преобразится, написало utro.ru.

В Южном и Северном Бутове построят новые станции метрополитена, магистраль, а также соцобъекты в рамках программы «Мой район». Кроме того, здесь появится административно-деловой центр «Коммунарка».

«Помимо этого, мы модернизируем существующие и строим новые транспортные артерии, связывающие Бутово с другими районами Москвы. Еще в 2014 году Бутовская линия метро была продлена до „Битцевского парка“, и у пассажиров появился выбор между пересадкой на Серпуховско-Тимирязевскую и Калужско-Рижскую линии подземки», — сказал в своем блоге Собянин.

Он добавил, что уже в следующем году ожидается открытие Московского скоростного диаметра.

По просьбе местного совета ветеранов в Бутово реализуют еще ряд проектов. Например, в пределах улиц Бунинская Аллея и Адмирала Руднева будет создана «Аллея Славы».