Жителям приграничного села в Курской области предложили переехать в санатории

Жителям села Воробжа Курской области предлагается временно бесплатно переехать в санатории. Такое решение власти региона приняли после обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

В своем Telegram-канале Старовойт рассказал о прошедшей встречи с жителями населенного пункта. Они обсудили ход ремонта после обстрела со стороны Украины, который произошел накануне, 26 мая.

«В Воробжанской школе от удара выбиты стекла. Здесь заменим 49 окон: уже заказаны новые, монтаж начнется к концу недели», — отметил губернатор региона.

Он также сообщил, что в трех соседних домах повреждены крыши и окна. Губернатор области добавил, что все будет восстановлено. Сейчас идет поставка материалов, основные работы уже начались, отметил Старовойт.

Он отметил, что российские военные и пограничники защищают рубежи, однако полностью исключить риск новых обстрелов нельзя.

«Местным жителям [села Воробжа] предлагаем временно разместиться в санаториях на бесплатной основе», — написал губернатор Курской области.

Также, по его словам, дети из приграничных районов с согласия родителей с 1 июня отправятся на оздоровление в летние лагеря.