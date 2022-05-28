Жителям приграничного села в Курской области предложили переехать в санатории
Жителям села Воробжа Курской области предложили бесплатно переехать в санатории
Жителям села Воробжа Курской области предлагается временно бесплатно переехать в санатории. Такое решение власти региона приняли после обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.
В своем Telegram-канале Старовойт рассказал о прошедшей встречи с жителями населенного пункта. Они обсудили ход ремонта после обстрела со стороны Украины, который произошел накануне, 26 мая.
«В Воробжанской школе от удара выбиты стекла. Здесь заменим 49 окон: уже заказаны новые, монтаж начнется к концу недели», — отметил губернатор региона.
Он также сообщил, что в трех соседних домах повреждены крыши и окна. Губернатор области добавил, что все будет восстановлено. Сейчас идет поставка материалов, основные работы уже начались, отметил Старовойт.
Он отметил, что российские военные и пограничники защищают рубежи, однако полностью исключить риск новых обстрелов нельзя.
«Местным жителям [села Воробжа] предлагаем временно разместиться в санаториях на бесплатной основе», — написал губернатор Курской области.
Также, по его словам, дети из приграничных районов с согласия родителей с 1 июня отправятся на оздоровление в летние лагеря.