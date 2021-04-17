Жителям поврежденного взрывом дома в Химках компенсируют затраты на аренду квартир

Некоторые жители расселенного после взрыва дома на улице Зеленой в Химках не захотели оставаться в гостиницах. Они решили перебраться в родной район и снимать там жилье до окончания ремонта. Городские власти пообещали компенсировать траты на аренду.

«Мы пошли навстречу тем жителям, кому в гостинице жить некомфортно. Некоторые хотят снимать квартиру в своем же районе — чтобы ближе к работе и школе детей. Мы понимаем эту потребность. Поэтому стоимость аренды жилья полностью компенсируем», — написал в Instagram мэр Химок Дмитрий Волошин.

Он отметил, что выплаты соотнесли с площадями пострадавших квартир и рыночной стоимостью арендного жилья в Химках. Суммы рассчитаны на весь период ремонта. На аренду однокомнатных квартир выделят 240 тысяч рублей, двухкомнатных — 300 тысяч рублей, трех- и четырехкомнатных — до 390 тысяч рублей. Те, кому нормально в гостиницах, могут остаться там, пока не настанет время возвращаться домой.

Взрыв в многоэтажном доме на улице Зеленой Химках прогремел утром 19 марта. По предварительной версии, взорвался бытовой газ в квартире на восьмом этаже. В результате ЧП обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Волной снесло стены и балконную перегородку.

Для безопасности людей пришлось расселить. В доме начали ремонт, который проведут за счет регионального бюджета. Ранее Волошин рассказал, что люди смогут вернуться в свои квартиры в 20-х числах августа.