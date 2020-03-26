    26 марта 2020, 12:41

    Жителям Подмосковья рекомендовали временно не посещать церкви и мечети

    Эля Данилюк

    Еще одна мера, которую ввели в Подмосковье из-за угрозы распространения коронавируса — отказаться от посещения любых религиозных объектов. Указ губернатора Подмосковья появился на сайте правительства региона.
    Жителям Подмосковья рекомендовали временно не посещать церкви и мечети

    Храмы, церкви, синагоги и мечети Подмосковья лучше в ближайшее время не посещать. Об этом гласит указ от имени главы региона Андрея Воробьева. Мера носит рекомендательный характер.

    Подмосковье — не единственный регион, где советуют ограничить посещение религиозных зданий.

    Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион предложил пожилым православным христианам не приходить в церковь и молиться дома.

    Конфессии по всей России вслед за принятыми в регионах мерами проводят собственные ограничения для верующих, отменяют все паломнические и туристические экскурсии, приостанавливают проведение коллективных молитв.

    Многие православные и католические храмы в разных городах страны перешли на богослужения онлайн.

    Федерация еврейских общин России из-за пандемии COVID2019 решила закрыть синагоги в регионах страны.