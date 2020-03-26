Жителям Подмосковья рекомендовали временно не посещать церкви и мечети

Храмы, церкви, синагоги и мечети Подмосковья лучше в ближайшее время не посещать. Об этом гласит указ от имени главы региона Андрея Воробьева. Мера носит рекомендательный характер.

Подмосковье — не единственный регион, где советуют ограничить посещение религиозных зданий.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион предложил пожилым православным христианам не приходить в церковь и молиться дома.

Конфессии по всей России вслед за принятыми в регионах мерами проводят собственные ограничения для верующих, отменяют все паломнические и туристические экскурсии, приостанавливают проведение коллективных молитв.

Многие православные и католические храмы в разных городах страны перешли на богослужения онлайн.

Федерация еврейских общин России из-за пандемии COVID2019 решила закрыть синагоги в регионах страны.