Жителям Подмосковья разъяснили, кто может работать во время режима самоизоляции

Период самоизоляции в Подмосковье продлили до 1 мая. Это решение приняли, потому что пик эпидемии в стране еще не прошел, а значит, лучше сидеть дома. Но некоторые люди все равно могут ездить на работу. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев разъяснил, какие предприятия могут продолжить работу во время режима самоизоляции.

«Во-первых, у нас в Подмосковье есть стратегические заводы. Останавливать их работу никто не собирается. Во-вторых, у нас много гражданских предприятий, государственных и частных», — написал Андрей Воробьев в Instagram. Он добавил, что кто-то собирает автомобили, а кто-то — продукты питания.

«Есть строительный комплекс, склады товаров первой необходимости, логистические компании. Все они должны продолжать деятельность, чтобы сохранить рабочие места и обеспечить людей своей продукцией», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Смогут продолжить работу и сотрудники компаний сферы услуг, которые работают на вынос.

Наконец, у нас есть компании в сфере услуг: рестораны, кафе, те, кто кормит людей. Сейчас они могут работать только на вынос или на доставку, но это тоже работа Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев отметил, что если организация может работать, то руководство должно составить список сотрудников, которых нельзя перевести на удаленку. Но тут нужно проследить, чтобы среди них не было пожилых людей и тех, кто страдает от хронических заболеваний, — они в зоне риска. Всем, кто приходит на рабочие места, должны выдать документ об этом, чтобы они могли при необходимости предъявить его сотрудникам полиции.

«Все работодатели должны помнить: они обязаны обеспечить максимальную безопасность сотрудников. Если ваш директор говорит вам выходить, он должен предоставить вам средства защиты — маски, перчатки, жидкости для дезинфекции. А помещение, где вы работаете, необходимо регулярно дезинфицировать и проветривать», — написал Андрей Воробьев. Также работодатель должен проследить, чтобы люди на производстве могли соблюдать дистанцию 1,5 метра.

Контролировать работу предприятий будут 12 органов власти. Они же смогут штрафовать за нарушения режима повышенной готовности. Кто и за что отвечает, можно посмотреть на сайте областного правительства.

«Это необходимые меры контроля, чтобы обезопасить сотрудников и сдержать распространение коронавируса. Вместе с тем мы приложим все силы, чтобы поддержать, а не наказывать предпринимателей, если все требования будут соблюдены», — сказал Андрей Воробьев.

С 29 марта в Подмосковье действует режим изоляции. Жителей области обязали находиться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости. В регионе сейчас зафиксировано 260 случаев заражения коронавирусом. 30 человек вылечились. Умерли два пациента с коронавирусом.